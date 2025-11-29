На Кременчуччині суд виправдав чоловіка, якого обвинувачували в незаконному вилові риби

Прокурор не зміг довести, що саме обвинувачений ловив рибу у Нижньосульському парку

На Кременчуччині суд виправдав чоловіка, якого звинувачували у незаконному вилові риби на території Національного природного парку «Нижньосульський». Відповідний вирок ухвалив Глобинський районний суд 26 листопада 2025 року.

За даними слідства, у жовтні 2023 року чоловік начебто встановив у Сулинській затоці вісім мисинових сіток і незаконно виловив рибу різних видів на суму майже 800 тисяч гривень. Під час рейду правоохоронці виявили у воді човен, а поряд — автомобіль з баулами, у яких була риба та сітки.

Однак у суді обвинувачений заперечив причетність до вилову. Він пояснив, що виїхав на воду лише для перевірки двигуна човна. У човні, яким він користувався, не знайшли ані риби, ані знарядь лову.

Суд допитав свідків обох сторін і дослідив відеозаписи з бодікамер. На них зафіксовано, що баули з рибою були саме в кузові автомобіля, власника якого не встановили, тоді як човен обвинуваченого був порожнім. Доказів того, що він виловив рибу, суд не отримав.

У висновку суддя зазначив, що сторона обвинувачення не довела провину чоловіка, а пред’явлене обвинувачення ґрунтувалося на припущеннях. Тому його визнали невинуватим за ч.1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Речові докази — вісім сіток, лафет і автомобіль, у якому знайшли рибу, — суд вирішив конфіскувати в дохід держави. Гроші від реалізації виловленої риби (384 грн) також перерахують до бюджету.

Цивільний позов прокурора щодо відшкодування збитків залишили без розгляду.

Нагадаємо, нещодавно у Сулинському заказнику правоохоронці виявили більш ніж пів кілометра браконьєрських сіток: збитки склали понад 1,6 млн грн.