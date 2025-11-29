Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кременчуччині суд виправдав чоловіка, якого обвинувачували в незаконному вилові риби

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 93

 

Прокурор не зміг довести, що саме обвинувачений ловив рибу у Нижньосульському парку

На Кременчуччині суд виправдав чоловіка, якого звинувачували у незаконному вилові риби на території Національного природного парку «Нижньосульський». Відповідний вирок ухвалив Глобинський районний суд 26 листопада 2025 року.

За даними слідства, у жовтні 2023 року чоловік начебто встановив у Сулинській затоці вісім мисинових сіток і незаконно виловив рибу різних видів на суму майже 800 тисяч гривень. Під час рейду правоохоронці виявили у воді човен, а поряд — автомобіль з баулами, у яких була риба та сітки.

Однак у суді обвинувачений заперечив причетність до вилову. Він пояснив, що виїхав на воду лише для перевірки двигуна човна. У човні, яким він користувався, не знайшли ані риби, ані знарядь лову.

Суд допитав свідків обох сторін і дослідив відеозаписи з бодікамер. На них зафіксовано, що баули з рибою були саме в кузові автомобіля, власника якого не встановили, тоді як човен обвинуваченого був порожнім. Доказів того, що він виловив рибу, суд не отримав.

У висновку суддя зазначив, що сторона обвинувачення не довела провину чоловіка, а пред’явлене обвинувачення ґрунтувалося на припущеннях. Тому його визнали невинуватим за ч.1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Речові докази — вісім сіток, лафет і автомобіль, у якому знайшли рибу, — суд вирішив конфіскувати в дохід держави. Гроші від реалізації виловленої риби (384 грн) також перерахують до бюджету.
Цивільний позов прокурора щодо відшкодування збитків залишили без розгляду.

Нагадаємо, нещодавно у Сулинському заказнику правоохоронці виявили більш ніж пів кілометра браконьєрських сіток: збитки склали понад 1,6 млн грн.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду вилов риби
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх