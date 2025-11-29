Олена Шуляк
Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні зупинили чоловіка, який мав при собі наркотики

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 116

 

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події

Учора, 28 листопада, на вулиці Алітуській Кременчуці патрульні зупинили чоловіка, який мав при собі наркотики. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Інспектори роти ТОР звернули увагу на перехожого, який поводився підозріло.

 

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про Національну поліцію», патрульні провели поверхневу перевірку та знайшли заборонену речовину.

Для з’ясування всіх обставин та правової кваліфікації події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

У поліції нагадують: незаконне зберігання наркотичних речовин тягне за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці правоохоронці викрили 49-річного наркоторговця.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
