Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали водія BMW, який спричинив аварію та втік з місця події

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 220

 

Внаслідок зіткнення постраждав водій іншого автомобіля: його у тяжкому стані госпіталізували

На Полтавщині поліцейські затримали водія BMW X5, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим та втік з місця події. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, аварія сталася у четвер, 27 листопада, близько 11.30 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський поблизу села Івашки Полтавського району.

Відомо, що автомобіль BMW зіткнувся з легковиком ВАЗ-2106 під керуванням 76-річного водія. Після зіткнення водій іномарки залишив місце події. Водія ВАЗ у тяжкому стані доставили до лікарні.

 

Поліцейські встановили місце перебування BMW та знайшли кермувальника — 53-річного чоловіка. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі порушили кримінальне провадження за двома статтями: ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці) та ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми).

Нині триває досудове розслідування.

Нагадаємо, днями у Полтаві на дорозі легковик збив пішохода: той помер у кареті «швидкої».

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП потерпілі
