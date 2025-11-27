У Полтаві на дорозі легковик збив пішохода: той помер у кареті «швидкої»

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 320

Учора, 26 листопада, близько 18.00 у Полтаві на дорозі легковик збив пішохода: від отриманих травм той загинув. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2109 під керуванням 24річного водія збив 58-річного пішохода. Чоловік отримав тяжкі травми та помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Нині правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та причини трагедії.

Нагадаємо, днями у Кременчуцькому районі внаслідок аварії загинув пішохід.