У Карлівці перевірять школу через конфлікт між учнем та класним керівником: департамент освіти анонсував виїзну комісію

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 274

Скарги стосуються нібито некоректної поведінки педагога щодо школяра, а також переходу кількох дітей до інших навчальних закладів

У Карлівці стався ймовірний конфлікт між вчителькою та учнем в одній зі шкіл: департамент освіти області ініціює перевірку. Про це повідомили на сторінці департаменту освіти й науки Полтавської ОВА.

У повідомленні департамент висвітлює позиції обох сторін.

За словами матері учня, педагог нібито регулярно висловлює претензії до її сина, у тому числі підвищеним тоном. Йдеться, зокрема, про звинувачення у порушенні дисципліни, які, за словами жінки, не підкріплені доказами. Мати також заявляє, що класний керівник робить іншим учням зауваження на кшталт: «Не товаришуйте з ним, бо будуть у вас проблеми».

Класний керівник категорично заперечує ці твердження. Мати ж повідомила, що має аудіозаписи розмов, які, на її думку, підтверджують конфліктну поведінку педагога.

Департамент освіти також додає, що з вересня 2025 року одразу шестеро учнів із того ж класу перейшли до інших закладів освіти. Причини переходу наразі не уточнюються, але цей факт врахують під час перевірки.

Наступного тижня до школи вирушить виїзна комісія Департаменту освіти і науки. До її складу залучать представників Полтавської районної військової адміністрації та служби у справах дітей.

