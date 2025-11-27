ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу на Полтавщині сталося 3 пожежі — на Кременчуччині згорів автомобіль

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 125

 

В Омельнику вогонь повністю знищив легковий автомобіль

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано три пожежі, дві з яких сталися у Кременчуцькому районі. Постраждалих внаслідок пожеж не зафіксовано. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 26 листопада, о 14.04 в селі Омельник на провулку Сонячний загорівся легковий автомобіль. Вогонь повністю знищив автівку до приїзду рятувальників. До гасіння пожежі залучалась 14 ДПРЧ.

26 листопада о 19.45 в селі Хорішки Козельщинської громади виникла пожежа в господарчій споруді. Вогонь знищив двері, пошкоджені стіни та вживані речі. Вдалося врятувати господарчу споруду та поряд розташований житловий будинок. До гасіння пожежі залучалась 7 ДПРП.

Третя пожежа сталася в селі Барвінщина Лубенської громади — теж загорілася господарча споруди.

У Полтаві продовжують шукати тіло чоловіка, який зник біля водойми 22 листопада.

Рятувальники обстежили водойму і не знайшли тіло. Роботи на даній водоймі завершені. Учора обстеження водойми проводилося за допомогою підводного дрона «Deep Trekker» та водолазами Також було обстежено прибережну зону та поверхню водного плеса. Пошукові роботи будуть продовжені сьогодні на іншій водоймі. До пошукових робіт залучалось відділення підводного та гуманітарного розмінування (м. Кременчук) ЧПР, ГтаПР АРЗ СП

Нагадаємо, про те що у Полтаві потонула людина ми писали 23 листопада.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС Омельник пожежі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх