Поблизу Круподеринців Audi врізався в дерево: травмувалися двоє чоловіків

25 листопада близько 13.30 неподалік села Круподеринці Оржицької громади автомобіль Audi А4 з’їхав із дороги та врізався в дерево. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, за кермом був 41-річний водій (1984 року народження). У салоні також перебував 26-річний пасажир. Обидва чоловіки отримали травми та були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Правоохоронці зазначили, що попередньо встановили стан алкогольного сп’яніння у водія та пасажира.
Слідчі Оржицького відділу поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 КК України — порушення ПДР у стані сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обставини ДТП з’ясовують.
Цього ж дня в Кременчуці в наслідок ДТП постраждала людина.
