У Кременчуці в ДТП на Республіканській постраждала людина (доповнено)

Рятувальники від’єднали акумулятор і змили паливо з дороги

25 листопада на вул. Республіканській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася одна людина. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.