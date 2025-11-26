25 листопада на вул. Республіканській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася одна людина. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
На місце події виїхало чергове відділення рятувальників. У ДСНС зазначили, що фахівці від’єднали акумулятор у легковому автомобілі та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини, щоб запобігти займанню та ускладненню руху.
До ліквідації наслідків аварії залучали бійців 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, автомобіль Honda, під керуванням 40-річного місцевого жителя, зіткнувся із припаркованим автомобілем Kia. Після зіткнення Honda виїхав на узбіччя, де авто травмувало 54-річного пішохода. Обійшлося без госпіталізації.
Обставини та причини ДТП встановлює поліція.
Нагадаємо, що того ж дня у Засуллі BMW збив 61-річну жінку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.