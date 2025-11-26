У Засуллі BMW збив 61-річну жінку: її госпіталізували

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 132

25 листопада близько 17.00 у селі Засулля Лубенської громади автомобіль BMW збив 61-річну пішоходку. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, авто їхав вулицею Харківською під керуванням 39-річного водія (1986 року народження). Під час руху він наїхав на жінку.

Унаслідок ДТП пішоходка отримала травми. Її доставили до Лубенської лікарні, де медики надають допомогу.

Слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Обставини аварії встановлюють слідчі.

