У Полтаві засудили чоловіка, який у месенджері повідомляв про пересування ТЦК

На суді обвинувачений свою вину визнав та уклав угоду зі слідством

У Полтаві суд виніс вирок місцевому жителю, який у месенджері публікував інформацію про місця перебування працівників ТЦК та патрулів поліції. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду від 19 листопада.

У матеріалах справи зазначено, що із лютого по травень 2025 року чоловік повідомляв у чаті «Полтава чат» та каналі «Де повістки Полтава?» про патрулі правоохоронців та військових ТЦК та СП, які він бачив на вулицях міста. Зафіксовано щонайменше шість епізодів таких повідомлень.

Слідство кваліфікувало його дії як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

На суді обвинувачений свою вину визнав та уклав угоду зі слідством.

Суд затвердив угоду й призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте змінив вирок на випробувальний строк терміном на один рік. Засуджений зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації.

