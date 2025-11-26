ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

В Горішніх Плавнях «запорожець» наїхав на 40-річного чоловіка

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 142

Місце скоєння ДТП
Потерпілого госпіталізували, а причини ДТП встановлюють 

25 листопада близько 19.30 на вулиці Героїв Дніпра в Горішніх Плавнях сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Про це повідомляється на сайті поліції Полтавщини. 

За попередньою інформацією, автомобіль ЗАЗ, під керуванням 34-річного чоловіка, збив 40-річного пішохода.

Слідчі вирішують питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). 

Причини та обставини події зʼясовують.

Цього ж дня в Кременчуці в наслідок ДТП постраждала людина.

Автор: Катерина Животовська
