У Павлівці знайшли тіло 52-річного чоловіка у водоймі

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 173

24 листопада у водоймі в селі Павлівка Михайлівської громади місцеві жителі знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у секторі поліцейської діяльності №1 (Машівка) Полтавського райуправління поліції.

На виклик прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблий — 52-річний місцевий житель (1973 року народження). Щоб визначити точну причину смерті, призначили судово-медичну експертизу.

У поліції зазначили, що обставини події наразі встановлюють. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що напередодні тіло жінки без ознак життя знайшли біля водойми на Миргородщині.