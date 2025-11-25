У Павлівці знайшли тіло 52-річного чоловіка у водоймі

Поліція з’ясовує обставини події
24 листопада у водоймі в селі Павлівка Михайлівської громади місцеві жителі знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у секторі поліцейської діяльності №1 (Машівка) Полтавського райуправління поліції.
На виклик прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблий — 52-річний місцевий житель (1973 року народження). Щоб визначити точну причину смерті, призначили судово-медичну експертизу.
У поліції зазначили, що обставини події наразі встановлюють. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що напередодні тіло жінки без ознак життя знайшли біля водойми на Миргородщині.
