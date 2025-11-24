Тіло жінки без ознак життя знайшли біля водойми на Миргородщині

Жінка може виявитись розшукуваною 60-річною місцевою
23 листопада жителі міста Заводське знайшли біля водойми жінку без ознак життя, про що повідомили поліцію.
За даними правоохоронців, жінка може бути 60-річною місцевою мешканкою, яка зникла 22-го листопада. Слідів насильницької смерті не виявили. Для встановлення причин смерті проводять судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, нещодавно на Лубещині завершили пошуки зниклої жінки, її тіло знайшли без ознак життя в лісі.
