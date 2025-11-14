На Лубенщині завершили розшук Ганни Меркотан: жінку знайшли мертвою

Розшук мешканки Лубенської міської громади Ганни Меркотан, яка зникла 9 листопада, завершено — жінку знайшли без ознак життя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
14 листопада оперативники сектору розшуку зниклих громадян Лубенського райвідділу поліції під час відпрацювання території неподалік села Новаки виявили тіло у лісі за кілька кілометрів від дому зниклої.
Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Пошуки тривали кілька днів: поліціянти обстежували ліс, чагарники та околиці населеного пункту.
