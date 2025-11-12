Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу 82-річну Ганну Меркотан

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 228

Жінка ще у неділю пішла зі свого місця проживання та не повернулася

Працівники Лубенського райвідділу поліції розшукують безвісти зниклу 82-річну мешканку села Новаки Лубенської міської громади Меркотан Ганну Василівну, яка 9 листопада пішла зі свого місця проживання та не повернулася. Про це повідомила пресслужба головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Прикмети зниклої: на вік близько 80-85 років, худорлявої статури, зріст близько 150-160 см, волосся коротке темне, очі карі, губи тонкі.

На момент зникнення була одягнена у куртку коричнево-жовтого кольору, чорні штани, коричневу шапку.

— Якщо вам відома інформація, що може пришвидшити розшук жінки, просимо негайно повідомити до Лубенського райвідділу поліції за телефонами 050-440-82-76, 066-686-33-47, 102 або будь-яким іншим зручним способом, — закликають правоохоронці.