У Полтаві чоловік здійснив розбійний напад на продавчиню, погрожуючи пістолетом

У п’ятницю, 21 листопада, близько 10.30 у Полтаві на вулиці Сільськогосподарській 52-річний місцевий житель із пістолетом напав на продавчиню й заволодів товарами магазину. Поліція затримала правопорушника та розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, 21 листопада в одному із сіл Решетилівської громади поліція затримала 30-річного чоловіка, який також здійснив розбійний напад на 45-річну жінку та відібрав у неї телефон.
