У Полтаві чоловік здійснив розбійний напад на продавчиню, погрожуючи пістолетом

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 477

У п’ятницю, 21 листопада, близько 10.30 у Полтаві на вулиці Сільськогосподарській 52-річний місцевий житель із пістолетом напав на продавчиню й заволодів товарами магазину. Поліція затримала правопорушника та розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— Поліцейські оперативно встановили його місце знаходження та затримали. Наразі фігуранту вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком 60 діб. Вилучені речові докази направлені на відповідні експертизи, — повідомив Начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 21 листопада в одному із сіл Решетилівської громади поліція затримала 30-річного чоловіка, який також здійснив розбійний напад на 45-річну жінку та відібрав у неї телефон.