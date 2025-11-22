На Полтавщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у розбійному нападі на жінку

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 125

У разі визнання судом вини фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна

До відділу № 2 Полтавського районного управління поліції 21 листопада близько 18:00 надійшло повідомлення від 45-річної мешканки одного із сіл Решетилівської громади про здійснений на неї розбійний напад. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій встановлено, що близько 09.30 поблизу села Лучки невідомий чоловік здійснив розбійний напад на жінку та відібрав у неї телефон. Після вчинення злочину нападник з місця події втік. На пошуки правопорушника ми орієнтували максимальну кількість особового складу нашого та сусідніх підрозділів поліції. Упродовж кількох годин поліцейські встановили місце перебування нападника. Він переховувався у чагарниках. Фігурантом виявився 30-річний житель Чутівської громади. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу — тримання під вартою, — зазначив начальник відділу № 2 Полтавського районного управління поліції Віктор Гончарук.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) та частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

У разі визнання судом вини фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

