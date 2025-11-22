На Полтавщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у розбійному нападі на жінку

У разі визнання судом вини фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна
До відділу № 2 Полтавського районного управління поліції 21 листопада близько 18:00 надійшло повідомлення від 45-річної мешканки одного із сіл Решетилівської громади про здійснений на неї розбійний напад. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) та частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
У разі визнання судом вини фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
