На Полтавщині сталася аварія: одна неповнолітня збила іншу

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 393

У суботу, 22 листопада, близько 21.30 в одному з сіл Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними слідства, електровелосипед, яким керувала 13-річна дівчинка, збив 15-річну пішоходку. Постраждалу доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Справу розслідують за ст. 291 Кримінального кодексу України — порушення чинних на транспорті правил, що спричинило тяжкі наслідки. Процесуальне керівництво здійснює Оржицький відділ Лубенської окружної прокуратури. Причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Миргороді автівка зіткнулася з електросамокатом, яким керував 15-річний юнак.