У Миргороді автівка зіткнулася з електросамокатом, яким керував 15-річний юнак

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 77

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 листопада, близько 14.00 у Миргороді. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Попередньо відомо, що автомобіль Volkswagen, під керуванням 49-річного водія зіткнувся з електросамокатом, за кермом якого перебував 15-річний юнак. Внаслідок ДТП неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.

За даними фактами слідчим підрозділом поліції Миргородщини вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Правоохоронці нагадують, що електросамокат — це транспортний засіб, і його використання вимагає уважності, знань правил дорожнього руху та дотримання заходів безпеки.

Водіям електросамокатів рекомендують:

використовувати захисний шолом та, за можливості, наколінники і налокітники;

рухатися велодоріжками або правим краєм проїзної частини, якщо відсутня велосмуга;

не перевищувати швидкість, особливо в місцях скупчення людей;

не користуватися телефоном чи навушниками під час руху.

У поліції звертають увагу, що пересуватися велосипедом чи самокатом по краю проїзної частини чи узбіччям дозволяється тільки особам, які досягли 14 років.

Правоохоронці також закликають водіїв автомобілів:

бути особливо уважними при русі заднім ходом;

пам’ятати, що електросамокати мають менші габарити і їх складніше побачити в дзеркалах заднього виду;

зменшувати швидкість у дворах, житлових зонах і поблизу шкіл та дитячих майданчиків.

— Акцентуємо, що безпека на дорозі залежить від кожного учасника руху. Тож бережіть своє життя та життя інших! — резюмували правоохоронці.





