У Миргороді автівка зіткнулася з електросамокатом, яким керував 15-річний юнак

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 листопада, близько 14.00 у Миргороді. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Попередньо відомо, що автомобіль Volkswagen, під керуванням 49-річного водія зіткнувся з електросамокатом, за кермом якого перебував 15-річний юнак. Внаслідок ДТП неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.
За даними фактами слідчим підрозділом поліції Миргородщини вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.
Правоохоронці нагадують, що електросамокат — це транспортний засіб, і його використання вимагає уважності, знань правил дорожнього руху та дотримання заходів безпеки.
Водіям електросамокатів рекомендують:
У поліції звертають увагу, що пересуватися велосипедом чи самокатом по краю проїзної частини чи узбіччям дозволяється тільки особам, які досягли 14 років.
Правоохоронці також закликають водіїв автомобілів:
