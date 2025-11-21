У Полтавському районі в аварії постраждала водійка

Учора, 20 листопада, близько 17.00 у селі Копили поблизу Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Hyundai Getz під керуванням 67-річної водійки зіткнувся з SsangYong Kyron, яким керував 42-річний водій.
Унаслідок зіткнення постраждала кермувальниця Hyundai — її госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Причини аварії встановлюють у межах досудового розслідування.
