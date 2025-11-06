На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: постраждав один із водіїв

Учора, 5 листопада, близько 20.30 у селі Мачухи під Полтавою сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними слідства, автомобіль KIA Sorento, за кермом якого був 43-річний чоловік, зіткнувся із зустрічним Nissan Rogue, яким керувала 39-річна водійка.
Унаслідок зіткнення водій KIA отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
