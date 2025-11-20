У Покровській Багачці в пожежі житлового будинку загинула людина

19 листопада близько 18.21 у селі Покровська Багачка Лубенського району сталася пожежа в житловому будинку. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Унаслідок пожежі загинула людина. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі близько 80 м², а також домашні речі. Рятувальникам вдалося зберегти будинок від повного руйнування та не допустити поширення вогню на розташовану поруч господарчу споруду.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучили підрозділ 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.

