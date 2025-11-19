У Полтаві розшукують 17-річного Данила Найдьона

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 171

Юнак пішов з дому 15 листопада і не повернувся

Полтавське райуправління поліції розшукує 17-річного Данила Найдьона, який 15 листопада пішов з дому та не повернувся. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Хлопець не виходить на зв’язок із рідними.

Прикмети зниклого: зріст близько 160 см, середньої статури, темне волосся середньої довжини. Був одягнений у сіру куртку, чорні джинси та чорне взуття.

Поліція просить усіх, хто має інформацію про місцеперебування неповнолітнього, повідомити за телефонами:

099-968-88-52, 050-606-29-19 або на лінію 102.