Дві жінки з Миргородського району втратили гроші через шахрайські схеми у Facebook

Сьогодні, 15:05

Поліція відкрила провадження та нагадує про обережність у соцмережах

Дві жінки з Миргородського району втратили гроші через шахрайські схеми у Facebook. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

18 листопада до відділення №2 у Лохвиці звернулася 28-річна мешканка села Піски. Жінка перерахувала 15 тисяч гривень «продавцю» дров, якого знайшла у Facebook. Після отримання грошей чоловік перестав виходити на зв’язок, а товар так і не привезли.

Того ж дня поліції заявила про шахрайство й 51-річна мешканка Лохвиці. Вона натрапила у Facebook на нібито офіційну інформацію про виплату 6500 грн «матеріальної допомоги від банку». Після переходу за посиланням і підтвердження операції в застосунку «Приват24» жінці зателефонував псевдопрацівник банку та переконав повторити підтвердження. У результаті з її рахунку списали майже 30 тисяч гривень.

У обох випадках відкриті кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліція встановлює причетних до злочинів.