На проспекті Свободи у Кременчуці зіткнулися мікроавтобус і мотоцикл

18 листопада на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та мотоцикла.
На фото з місця події видно, що мотоцикл лежить на дорозі перед мікроавтобусом, ділянку огородили конусами.
На місці працюють поліціянти, які проводять фіксують обставини аварії. Дані про постраждалих поки що уточнюються.
Рух у районі ДТП частково ускладнений.
Нагадаємо, що напередодні на Полтавщині велосипедистка постраждала після зіткненням з електромопедом.
