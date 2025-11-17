У Кременчуці затримали підозрюваного в розбійному нападі біля багатоповерхівки

16 листопада близько 2.40 біля під’їзду багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні невідомий напав на 38-річного чоловіка, побив, забрав мобільний і втік. Про це інформує поліція Полтавщини.
Поліцейські встановили підозрюваного. Ним виявився 24-річний місцевий житель. Його затримали та повідомили про підозру. Слідчі готують клопотання про запобіжний захід.
Провадження відкрито за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України щодо розбою, вчиненого в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці судили чоловіка, який обікрав свою співмешканку та вчинив розбійні напади на магазини.
