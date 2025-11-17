У Кременчуці патрульні виявили у чоловіка наркотики

У Кременчуці поліціянти під час патрулювання на вулиці Небесної Сотні виявили 28-річного чоловіка, який мав при собі наркотичну речовину. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Відомо, що чоловік поводився підозріло. Правоохоронці провели поверхневу перевірку відповідно до ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» та виявили у нього білу порошкоподібну речовину, схожу на наркотики.

Для подальшої перевірки та встановлення походження вилученої речовини на місце викликали слідчо-оперативну групу.



Попередньо дії чоловіка кваліфікують за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

