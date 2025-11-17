Полтавка під виглядом працівниці СБУ «видурила» у жительки Сум понад 100 тисяч гривень

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 186

Подібною діяльністю вона займалась і в Харкові

Полтавка під виглядом працівниці СБУ ошукала жительку Сум. Про це 15 листопада повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За даними з поліції, 38-річна уродженка Полтави, повідомила 36-річній житальці Сум про можливість отримання квартири через державну програму «ЮНЕСКО», але для вирішення цього питання потрібно заплатити кошти. Потерпіла погодилась, передала шахрайці 100 тисяч гривень і додатково 100 євро, передала її донька.

Після отримання грошей, «СБУвиця» перестала виходити на звʼязок. Встановлено, що подібною діяльністю вона займалась і в Харкові.

Жінку судитимуть за ч.1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, наразі вона очікує вироку в СІЗО.

