Топ новина, Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях суд розгляне справу про масштабне шахрайство з виплатами від ООН: серед обвинувачених — фотограф, звинувачений у зґвалтуванні дітей

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 313

 Чоловік фігурує у справі про сексуальні злочини проти дітей

У Горішніх Плавнях незабаром розпочнеться судовий розгляд справи щодо масштабного шахрайства з виплатами від держави та ООН. У кримінальному провадженні фігурують восьмеро обвинувачених, серед яких 36-річний місцевий фотограф.

Його раніше затримували у серпні 2020 року за підозрою у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо неповнолітніх, а також у незаконному поводженні зі зброєю. З 2020 по 2024 рік він перебував у Сумському СІЗО. У вересні 2024 року за нього внесли заставу 908 тис. грн, після чого він вийшов на свободу.

У лютому 2025 року фотографу повідомили нову підозру — в організації шахрайської групи, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, а також у доступі до дитячої порнографії. Співучасникам також оголосили підозри.

За даними слідства, перебуваючи в Сумському СІЗО, чоловік у 2023 році залучив до злочинної групи осіб, які мали досвід шахрайства. Вони під виглядом оформлення грошової допомоги від держави та ООН поширювали фішингові посилання у Viber, Telegram та Facebook.

Коли люди вводили дані банківських карток, зловмисники прив’язували їх до NFC на смартфонах та знімали гроші через банкомати у Києві, Черкасах і Ніжині.

У справі — 30 епізодів шахрайства, а загальна сума завданих збитків становить щонайменше 1 млн 120 тис. грн.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що чоловік легалізовував отримані гроші через купівлю нерухомості. У 2023 році він придбав квартиру, оформивши її на матір, а у 2024-му — ще одну, оформлену на родича. На обидві квартири суд наклав арешт. Крім того, арештовано автомобіль Smart MC01, а також майно інших учасників схеми, зокрема BMW X5, Tesla Model S та готівку.

Паралельно триває судовий розгляд справи щодо сексуальних злочинів плавнівця проти неповнолітніх у Зарічному райсуді Сум. Захист фігуранта неодноразово подавав клопотання про відвід суддів, повернення обвинувального акта та заміну секретаря суду, однак суд відхиляв ці заяви.

Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні шахрайство судова справа
Вверх