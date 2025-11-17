Олена Шуляк
Надзвичайні новини

Шахраї просять допомогу у фермерів та підприємців від імені начальника Кременчуцької РВА

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 113

 

Фермери та керівники підприємств Кременчуччини отримують дзвінки від аферистів, які представляються іменем начальника КРВА та просять гроші нібито на службові потреби

У Кременчуцькому районі знову фіксують спроби телефонного шахрайства. Зловмисники телефонують із конкретного номера, представляючись від імені керівництва Кременчуцької РВА та намагаючись виманити гроші під приводом «фінансової допомоги». Про це повідомив начальник райвійськадміністрації Олександр Аленін.

Очільник РВА зазначив: жодних зборів коштів чи «термінових» запитів до бізнесу вони не здійснюють. Такі дзвінки є шахрайськими та можуть бути спрямовані на підрив довіри до органів влади.

Громадян закликають бути обачними та дотримуватись правил безпеки:

  • не реагувати на сумнівні вимоги про переказ коштів;
  • перевіряти будь-яку інформацію в офіційних джерелах;
  • повідомляти про подібні випадки правоохоронним органам.

У РВА наголошують: потрібно бути пильними, аби не стати жертвами шахрайських схемам, які активізуються у воєнний час.

Нагадаємо, цьогоріч шахраї від імені КРВА просили «допомогу» у фірми дружини першого віцемера Кременчука.

Автор: Яна Гудзь
Теги: шахраї КРВА
