На Полтавщині за добу сталося три «гаражні» пожежі: є травмований, знищені авто
Сьогодні, 14:00
Переглядів: 165
Рятувальники працювали в умовах сильного задимлення та запобігли поширенню вогню
15 листопада в Полтавській області сталися три окремі пожежі, пов'язані з автівками, про які повідомили в оперативному зведенні рятувальників.
- На вулиці Садовій у селі Ялосовецьке на Лубенщині загорівся гараж. Унаслідок пожежі постраждала людина. Вогонь повністю знищив гараж, автомобіль та мотоцикл. Рятувальники 20-ї ДПРЧ та техніка місцевого фермерського господарства не допустили поширення полум’я на поруч розташовані будівлі. Через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання.
- У селі Вирішальне Миргородського району загорівся автомобіль. Машину знищив вогонь. До ліквідації залучали місцеву пожежну охорону села.
- На вулиці Виноградній у Глобиному на Кременчуччині сталася пожежа у гаражі. Знищено майно всередині приміщення, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін на площі близько 30 кв. м та ворота. Гараж вдалося врятувати від повного знищення.
У кожному випадку обставини загорянь встановлюють фахівці.
Нагадаємо, напередодні у Лубенському районі у пожежі загинув чоловік.
