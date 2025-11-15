У Скороходовому горів багатоквартирний будинок: врятували людину

14 листопада о 22.01 у селищі Скороходове Полтавського району сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Рятувальники повідомили, що під час ліквідації загоряння вдалося врятувати одну людину. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив сміття на площі близько 2 м² та закоптив стіни на площі 10 м².
До гасіння залучили підрозділ 8-ї ДПРЧ. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.
Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, того ж дня у Шишаках у пожежі постраждала людина.
