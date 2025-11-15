У Шишаках в пожежі постраждала людина

Вогонь спалахнув увечері 14 листопада на вулиці Анатолія Дімарова
14 листопада о 21.52 у селищі Шишаки Миргородського району загорілася господарська споруда. За даними рятувальників, унаслідок пожежі травмувалася одна людина. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив покрівлю на площі близько 20 м² та пошкодив домашнє майно. Попри це, будівлю вдалося врятувати від повного знищення.
До гасіння залучали підрозділ 3-ї ДПРП. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, напередодні у Лубенському районі у пожежі загинув чоловік.
