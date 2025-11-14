На Полтавщині викрили схему продажу меддовідок для ухилення від мобілізації (уточнено)

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 115

Голова лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) організувала корупційну схему оформлення медичних довідок для ухилення від мобілізації. Про це 14 листопада повідомила поліція Полтавщини.

До групи також входила медична сестра та приватна підприємиця, яка надавала юридичні послуги.

За словами поліції, жінки робили фіктивні висновки ЛКК та довідки про стан здоровʼя членів родин військовозобовʼязаних. Ці документи використовувалися для отримання відстрочки.

Задокументували три випадки отримання грошей за такі послуги, кожна з яких коштувала 45 тис. грн. Під час обшуків слідчі також вилучили мобільні телефони, медичні документи та готівку в іноземній валюті.

Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 242 тис. грн., третій--заставу в такому ж розмірі.

Нагадаємо, у Полтаві директор медцентру продав «довідку від мобілізації» за 10 тисяч доларів.