На Полтавщині засудили двох чоловіків, які коригували російські удари по ТЕЦ у Сумах та Полтаві

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 521

Двоє мешканців Полтавської області отримали 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За даними слідства, засуджені — 21- та 23-річні безробітні мешканці Полтавщини, які вийшли на контакт з російськими спецслужбами через телеграм-канали. Росіяни використовували їх для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури в Полтавській та Сумській областях.

Основними цілями ворога були електропідстанції, місцеві ТЕЦ, що забезпечують теплом Полтаву та Суми, та адмінбудівлі, які управляють газотранспортною системою.

Щоб скоригувати удари, зловмисники:

встановлювали замасковані відеопастки біля стратегічних об’єктів;

ховали мобільні телефони у спеціально підготовлених місцях;

під’єднували їх до павербанків та включали онлайн-трансляцію для росіян.

Контррозвідники СБУ затримали агентів у жовтні 2024 року, коли вони намагалися встановити чергову приховану камеру.

На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Один із засуджених отримав менший строк у зв’язку зі співпрацею зі слідством.

Розслідування проводило Управління СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у державній зраді підозрюють кременчуківця та його знайомого, які готували удар по аеродромах F-16.