Надзвичайні новини

На Полтавщині розшукують 67-річну Людмилу Малиненко

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 294

Жінка поїхала з Полтави у напрямку Писарівки й перестала виходити на зв’язок

Поліціянти Полтавського райуправління розшукують 67-річну Людмилу Миколаївну Малиненко, яка 12 листопада поїхала з Полтави у напрямку села Писарівка Терешківської громади та з того часу не виходить на зв’язок. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої: зріст близько 155 см, середня статура, коротке темне волосся, світлі очі.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування жінки, телефонувати за номером 099-485-50-02, на лінію 102 або повідомити іншим зручним способом.

Автор: Руслана Горгола
Вверх