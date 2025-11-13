У Миргородській громаді двоє людей отруїлися дикорослими грибами, одна з них померла

У Миргороді двоє людей отруїлися дикорослими грибами, одна з них померла. Про це повідомили у пресслужбі Миргородського відділення Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
За даними медиків, 7 та 8 листопада отруїлися двоє мешканців громади. Жінка, що померла, вживала зібрані в посадці опеньки.
З початку грибного сезону в Миргородському районі зареєстровано 4 випадки отруєнь грибами, з них два — зі смертельними наслідками.
Медики наголошують, що отруєння дикорослими грибами є надзвичайно небезпечним і може мати тяжкі наслідки для здоров’я та життя. Вони рекомендують:
не збирати невідомі або сумнівні гриби, навіть якщо є досвід «тихого полювання»;
не купувати гриби на стихійних ринках, де їх безпечність не контролюється;
не давати грибні страви дітям, вагітним та людям із хронічними хворобами шлунково-кишкового тракту;
не покладатися на «народні методи» перевірки отруйності (почорніння срібла, зміна кольору цибулі чи часнику тощо).
Перші симптоми отруєння грибами можуть з’явитися як через 30–40 хвилин, так і через кілька діб після вживання:
нудота, блювання, біль у животі, пронос;
слабкість, запаморочення, сухість у роті;
потьмарення свідомості, можливі судоми.
У разі підозри на отруєння медики радять:
негайно телефонувати 103;
до приїзду лікарів пробувати промити шлунок, пити багато води;
не займатися самолікуванням.
Фахівці закликають жителів району бути особливо обережними та уважно ставитися до вживання дикорослих грибів.
Нагадаємо, у вересні в Миргородській громаді від отруєння грибами померла 42-річна жінка. За словами медиків, жінка отруїлася після вживання грибів-зонтиків. Її стан із самого початку був вкрай тяжким, врятувати пацієнтку не вдалося. Окрім цього випадку, до лікарні потрапив ще один мешканець громади — 63-річний чоловік, який збирав та вживав рядовки зелені.
