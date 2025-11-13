Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Здоров'я, Полтавщина

У Миргородській громаді двоє людей отруїлися дикорослими грибами, одна з них померла

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 79

 

Медики закликають мешканців відмовитися від вживання грибів, зібраних у лісі та посадках

У Миргороді двоє людей отруїлися дикорослими грибами, одна з них померла. Про це повідомили у пресслужбі Миргородського відділення Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, 7 та 8 листопада отруїлися двоє мешканців громади. Жінка, що померла, вживала зібрані в посадці опеньки.

З початку грибного сезону в Миргородському районі зареєстровано 4 випадки отруєнь грибами, з них два — зі смертельними наслідками.

Рекомендації медиків

Медики наголошують, що отруєння дикорослими грибами є надзвичайно небезпечним і може мати тяжкі наслідки для здоров’я та життя. Вони рекомендують:

  • не збирати невідомі або сумнівні гриби, навіть якщо є досвід «тихого полювання»;

  • не купувати гриби на стихійних ринках, де їх безпечність не контролюється;

  • не давати грибні страви дітям, вагітним та людям із хронічними хворобами шлунково-кишкового тракту;

  • не покладатися на «народні методи» перевірки отруйності (почорніння срібла, зміна кольору цибулі чи часнику тощо).

Симптоми отруєння та дії

Перші симптоми отруєння грибами можуть з’явитися як через 30–40 хвилин, так і через кілька діб після вживання:

  • нудота, блювання, біль у животі, пронос;

  • слабкість, запаморочення, сухість у роті;

  • потьмарення свідомості, можливі судоми.

У разі підозри на отруєння медики радять:

  • негайно телефонувати 103;

  • до приїзду лікарів пробувати промити шлунок, пити багато води;

  • не займатися самолікуванням.

Фахівці закликають жителів району бути особливо обережними та уважно ставитися до вживання дикорослих грибів.

Нагадаємо, у вересні в Миргородській громаді від отруєння грибами померла 42-річна жінка. За словами медиків, жінка отруїлася після вживання грибів-зонтиків. Її стан із самого початку був вкрай тяжким, врятувати пацієнтку не вдалося. Окрім цього випадку, до лікарні потрапив ще один мешканець громади — 63-річний чоловік, який збирав та вживав рядовки зелені.

Автор: Яна Гудзь
Теги: гриби отруєння смерть
