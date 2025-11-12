У Кременчуці розшукують зниклого безвісти 49-річного Сергія Гончаренка

У Кременчуці поліція розшукує зниклого безвісти 49-річного Сергія Гончаренка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік перестав виходити на зв’язок із рідними з 27 жовтня — із того часу його місце перебування невідоме.
Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся коротке, сиве.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо перебування зниклого Сергія Гончаренка, повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефоном 095-507-09-72 або 102.
