У Кременчуці розшукують зниклого безвісти 49-річного Сергія Гончаренка

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 597

Чоловік не виходить на зв'язок із рідними із 27 жовтня

У Кременчуці поліція розшукує зниклого безвісти 49-річного Сергія Гончаренка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік перестав виходити на зв’язок із рідними з 27 жовтня — із того часу його місце перебування невідоме.

Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся коротке, сиве.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо перебування зниклого Сергія Гончаренка, повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефоном 095-507-09-72 або 102.

Нагадаємо, також у Кременчуці поліція розшукує зниклого безвісти Віталія Глушаченка.



