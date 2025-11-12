У Кременчуці поліція розшукує зниклого безвісти Віталія Глушаченка

Про розшук чоловіка у поліції повідомляють вже не вперше

У Кременчуці поліція розшукує зниклого безвісти 42-річного Віталія Глушаченка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік зник 3 листопада.

Прикмети зниклого: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся світле, довге, має бороду та вуса. Був одягнений у куртку та штани синього кольору, утеплені капці.

Відомо також, що чоловіка розшукують вже не вперше: інформація про його зникнення була цьогоріч у лютому, а також торік у травні. Також торік правоохоронці повідомляли, що зниклий перебував на диспансерному обліку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Віталія Глушаченка, повідомити до Кременчуцького райуправління поліції за телефоном 098-080-49-04 або 102.

