У Кременчуці поліція розшукує зниклого безвісти Віталія Глушаченка

У Кременчуці поліція розшукує зниклого безвісти 42-річного Віталія Глушаченка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік зник 3 листопада.
Прикмети зниклого: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся світле, довге, має бороду та вуса. Був одягнений у куртку та штани синього кольору, утеплені капці.
Відомо також, що чоловіка розшукують вже не вперше: інформація про його зникнення була цьогоріч у лютому, а також торік у травні. Також торік правоохоронці повідомляли, що зниклий перебував на диспансерному обліку.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Віталія Глушаченка, повідомити до Кременчуцького райуправління поліції за телефоном 098-080-49-04 або 102.
Нагадаємо, на Кременчуччині також розшукують зниклого безвісти 69-річного Михайла Удода.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.