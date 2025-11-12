У Лубнах автомобіль збив жінку: потерпілу госпіталізували

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 164

Сьогодні, 12 листопада, близько 6.00 у Лубнах сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, автомобіль Peugeot Partner під керуванням 38-річного водія збив 79-річну пішохідку.

Відомо, що потерпілу доставили у Лубенську міську лікарню з травмами.

За фактом ДТП вирішується питання про порушення кримінального провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Причини та обставини аварії встановлюють слідчі.

