На Полтавщині чоловіка оштрафували за відмову пройти військово-лікарську комісію

Сьогодні, 07:45

На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та отримання повістки. Про це йдеться у вироку Машівського районного суду від 5 листопада 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що 16 вересня 2025 року близько 13.40 обвинувачений без поважних причин відмовився пройти ВЛК та отримати повістку від представників місцевого ТЦК та СП. Факт відмови зафіксували у відповідному акті, а самого чоловіка попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та підтвердив, що відмова була свідомим рішенням.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав його винним за ч.1 ст. 337 Кримінального кодексу України — ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів — та призначив штраф у розмірі 6 800 гривень.

