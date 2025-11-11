У Полтаві засудили працівницю кафе, яка в Telegram повідомляла про пересування військових

У Полтаві суд визнав винною працівницю одного із місцевих кафе, яка у публічному Telegram-чаті повідомляла про переміщення представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це стало відомо із вироку Подільського районного суду від 5 листопада.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена родом із Миргорода, працювала кухарем у закладі «Полтавські галушки». Навесні 2025 року жінка приєдналася до чату «Где повестки Полтава?» — він на той час налічував понад 28 тисяч учасників.

У цьому чаті користувачі публікували інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, роботу ТЦК, блокпости та переміщення військових.

Протягом літа 2025 року жінка надсилала повідомлення про місця перебування військовослужбовців і правоохоронців, які вручали повістки у Полтаві — зокрема на вулиці Великотирнівській та в інших районах міста.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав жінку винною за ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України— перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Їй призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. На цей період обвинувачена повинна:

з’являтися для реєстрації до органу пробації;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

не виїжджати за межі України без дозволу.

