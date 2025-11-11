Учора на Кременчуччині сталося три пожежі: в одній із них постраждала людина

Учора, 10 листопада, на території Кременчуцького району рятувальники ліквідували три пожежі, унаслідок однієї з яких постраждала людина.

Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько 12.05 у селі Піски Новогалещинської громади загорівся житловий будинок. Унаслідок пожежі травмувалася одна людина, знищено частину домашнього майна та пошкоджено стіни на площі близько 8 м². Будинок вдалося врятувати.

Трохи згодом, орієнтовно о 12.25, пожежа сталася у селі Бригадирівка Козельщинської громади. Там вогонь повністю знищив господарчу споруду, але вдалося врятувати сусідній житловий будинок і господарську будівлю.

А о 14.26 у селищі Семенівка загорівся легковий автомобіль. Вогонь знищив багажний відсік і пошкодив передню частину салону, проте транспортний засіб урятували від повного згорання.

До гасіння пожеж залучалися підрозділи 7-ї та 8-ї державних пожежно-рятувальних частин. Причини займання в усіх випадках з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, цими вихідними у Кременчуці під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина.