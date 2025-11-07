У Кременчуці чоловік викрав ВАЗ — поліція його затримала

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 142

7 листопада у Кременчуці поліціянти затримали 30-річного місцевого жителя, який викрав легковик ВАЗ-2112. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідства, автомобіль належить кременчужанину 1957 року народження. Машина була припаркована біля житлового будинку на вулиці Миру, коли зловмисник незаконно нею заволодів.

— Правопорушника затримали. Йому вже повідомили про підозру, і вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також чоловіка перевіряють на причетність до інших злочинів, — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині юнак викрав ВАЗ, але його піймали за годину.