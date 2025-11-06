У Миргороді врятували чоловіка з квартири, де вночі спалахнула пожежа

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 130

5 листопада близько 22.40 до поліції Миргорода звернулася місцева мешканка, повідомивши, що на вулиці О. Оксанченка чоловік кличе на допомогу. На місце події прибули поліцейські та рятувальники, повідомляє поліція Полтавщини.

З’ясувалося, що в одній із квартир житлового будинку виникла пожежа. На момент прибуття рятувальників приміщення вже було сильно задимлене.

У квартирі мешкав 30-річний чоловік, який прокинувся від запаху диму. Він намагався загасити полум’я вогнегасником, але через задимлення не зміг упоратися самостійно, вибіг у під’їзд і почав кликати на допомогу.

Рятувальники оперативно ліквідували займання. Ніхто не постраждав. Причини пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Поліція Миргородщини нагадує громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, зокрема не залишати ввімкнені прилади без нагляду, не перевантажувати розетки та не палити в ліжку.

Нагадаємо, що вчора у центрі Кременчука горів будинок.