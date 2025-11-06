Поліція розшукує 16-річного Артура Тарана: хлопця могли бачити в Києві

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 206

Полтавська поліція продовжує пошуки 16-річного Артура Тарана, який зник кілька днів тому. За оновленою інформацією, хлопця могли бачити в Києві — на одній зі станцій метро. До пошуків долучилися також столичні правоохоронці.

Прикмети зниклого:

зріст близько 185 см,

худорлявої статури,

коротке волосся, пофарбоване у білий колір,

світлі очі,

проколоте ліве вухо.

Може бути одягнений у довге чорне пальто або синю спортивну куртку.

Якщо ви бачили Артура Тарана або знаєте, де він може перебувати, поліція просить повідомити за телефонами: