Поліція розшукує 16-річного Артура Тарана: хлопця могли бачити в Києві

Полтавська поліція продовжує пошуки 16-річного Артура Тарана, який зник кілька днів тому. За оновленою інформацією, хлопця могли бачити в Києві — на одній зі станцій метро. До пошуків долучилися також столичні правоохоронці.
Прикмети зниклого:
Може бути одягнений у довге чорне пальто або синю спортивну куртку.
Якщо ви бачили Артура Тарана або знаєте, де він може перебувати, поліція просить повідомити за телефонами:
