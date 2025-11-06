На Кременчуччині легковик злетів з дороги: пасажир потрапив до лікарні

Учора, 5 листопада, близько 13.40 на дорозі Полтава — Олександрія у Кременчуцькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією, автомобіль Skoda із 50-річною водійкою за кермом злетів з дороги та врізався у перешкоду.
Унаслідок аварії тарвмувався 49-річний пасажир авто, його госпіталізували до лікарні.
Слідчі вирішують питання про порушення кримінального провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
