На Кременчуччині легковик злетів з дороги: пасажир потрапив до лікарні

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 216

Учора, 5 листопада, близько 13.40 на дорозі Полтава — Олександрія у Кременчуцькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda із 50-річною водійкою за кермом злетів з дороги та врізався у перешкоду.

Унаслідок аварії тарвмувався 49-річний пасажир авто, його госпіталізували до лікарні.

Слідчі вирішують питання про порушення кримінального провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

