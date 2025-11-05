На Миргородщині шахраї виманили у двох людей понад 700 тисяч гривень

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 105

Один потерпілий повірив у «легкий заробіток» у соцмережі, інша — у фейкове оголошення про продаж дров

Поліція Полтавщини розслідує два випадки шахрайства, внаслідок яких мешканці Миргородського району втратили понад 700 тисяч гривень.

Як повідомили у відділенні №1 (м. Гадяч) Миргородського районного відділу поліції, 4 листопада звернувся 51-річний місцевий житель, який став жертвою інтернет-шахрайства. У соціальній мережі чоловік побачив рекламу про «швидкий заробіток» — перегляд відео та проставлення вподобайок. Виконуючи інструкції організаторів, він поступово переказав їм понад 760 тисяч гривень, розраховуючи отримати прибуток.

Інша потерпіла — 67-річна жителька Миргородського району — замовила через інтернет дрова. Вона перерахувала продавцю 8 тисяч гривень, але товар так і не отримала.

За обома фактами правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Поліція закликає громадян бути обережними під час онлайн-покупок і не довіряти обіцянкам «легких грошей».

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві чоловіка засудили до 8 років за шахрайство, втручання в онлайн-банкінг і крадіжку.