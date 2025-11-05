На Полтавщині чоловік викрав мотоцикл Suzuki у юнака

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 126

За такий злочин передбачено до 5 років позбавлення волі

У Лубнах поліцейські повідомили про підозру 43-річному місцевому жителю, якого обґрунтовано підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом. Про це інформує поліція Полтавщини.

Подія сталася 14 жовтня. За даними слідства, чоловік викрав мотоцикл Suzuki, яким користувався 17-річний юнак. Потерпілий одразу звернувся до поліції.

У результаті оперативних заходів правоохоронці розшукали і транспорт, і зловмисника. Ним виявився житель Лубен 1982 року народження.

Фігуранту вже повідомили про підозру за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, весною у Миргороді чоловік викрав мотоцикл Yamaha.