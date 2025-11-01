На Полтавщині у ДТП травмувалася велосипедистка: поліція проводить розслідування

Учора, 31 жовтня, близько 17.15 у селищі Ланна на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними слідства, автомобіль ВАЗ 21099 під керуванням 26-річного водія зіткнувся з велосипедом, на якому їхала 64-річна жінка.
Унаслідок аварії велосипедистка отримала травми, після чого її доставили до лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини аварії встановлюють слідчі.
Нагадаємо, днями у Кременчуці вантажівка збила велосипедиста: чоловіка з травмами госпіталізували.
